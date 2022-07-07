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- 7 Temmuz 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
7 Temmuz 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 07.07.2022 - 08:45
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.
Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
İşte 7 Temmuz 2022 Perşembe ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Destan
13:00 Gün Ortası
16:10 Kardeşlerim
19:00 Ana Haber
20:00 İçimizdeki Ateş
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Destan
13:00 Gün Ortası
16:10 Kardeşlerim
19:00 Ana Haber
20:00 İçimizdeki Ateş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:00 Ah Nerede
12:45 Erkenci Kuş
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Küçük Esnaf
18:45 Star Haber
20:00 Duy Beni
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
12:45 Kadının Eseri
13:45 Senden Daha Güzel
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Tozluyaka
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Hapishanedeki Çiçek
09:00 Tozkoparan
11:30 Bir Aş Hikayesi
12:00 Masumlar Apartmanı
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber 20:00
Seni Kalbime Sakladım
TV 8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:15 Canım Annem
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeni Gelin
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çaylaklar