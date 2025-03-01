7 ülkeye yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan 7 ülkeye büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye'nin Bişkek (Kırgızistan) Büyükelçiliği'ne Mekin Mustafa Kemal Ökem, Türkiye'nin Viyentiyan (Laos) Büyükelçiliği'ne Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya Yazar ve Panama Büyükelçiliği'ne Armağan İnci Ersoy atandı.

KKTC'YE YENİ BÜYÜKELÇİ

Ayrıca Türkiye'nin Yeni Delhi (Hindistan) Büyükelçiliği'ne Ali Murat Ersoy, Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Büyükelçiliği'ne Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri, Singapur Büyükelçiliği'ne Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Sadık Arslan ve Roma (İtalya) Büyükelçiliğine Elif Çomoğlu Ülgen getirildi.

Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat merkeze alındı.

Öte yandan Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Hakan Çakı oldu.