7 yıl sonra bir ilk: Bahçeli ve Özel karşılıklı hediye verdiler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında 7 yıl sonra gerçekleşen görüşmede Özel, Bahçeli'ye tespih ve mesir macunu, Bahçeli ise Özel'e tabak hediye etti.

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Siyasette görüşme trafiği devam ediyor...

İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmelerine de bu kapsamda devam ediyor.

Özel, Bahçeli'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

TBMM’de Devlet Bahçeli’nin makam odasında gerçekleşen görüşme, saat 12.00'de başladı.

Bahçeli kapıda karşıladı

Görüşme öncesi TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'nı gerçekleştiren Bahçeli, Özel'i kapıda karşıladı.

Özgür Özel, Bahçeli'nin yanına Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile geldi.

Baş başa görüştüler

Ancak Başarır ve Günaydın, görüşmeye dahil edilmedi. Özel ve Bahçeli, baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Anayasa çalışmaları ele alındı

Görüşmenin ana gündem maddesi ise yeni anayasa çalışmaları...

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede yurt içindeki güncel konular ve ekonomideki son gelişmeler de ele alındı.

Karşılıklı hediyeler verildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye olarak tespih ve mesir macunu götürdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Özel’e motiflerle işlenmiş bir tabak hediye etti.