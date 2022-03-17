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7 yılda 33 bin 889 terörist öldürüldü

7 yılda 33 bin 889 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Akar, 24 Temmuz 2015’ten itibaren yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda bugüne kadar toplam 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.