Petrol
105.03
7.15%
Euro
16.32
1.06%
Dolar
14.71
0.64%
Altın
919.93
1.68%
Borsa
2134
2.16%
Bitcoin
603.636
0.40%
BTXN Coin
39.09
-0.17%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    7 yılda 33 bin 889 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanı Akar, 24 Temmuz 2015’ten itibaren yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda bugüne kadar toplam 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 17:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    7 yılda 33 bin 889 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanı Akar, 24 Temmuz 2015’ten itibaren yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda bugüne kadar toplam 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    AYRINTILAR GELİYOR…


    İlginizi Çekebilir

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!
    Coin Haber

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!

    'Sığınakta bir film setinde gibi hissettik'
    Dünya

    "Sığınakta bir film setinde gibi hissettik"

    Erzurum'da 744 konut satışı gerçekleşti
    Emlak

    Erzurum'da 744 konut satışı gerçekleşti

    Görüş Bildir