Heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Boğu Dağı Tüneli yeniden trafiğe açıldı.

Türkiye'nin önemli ulaşım noktalarından biri olan Bolu Dağı Tüneli'nde, geçtiğimiz cumartesi günü heyelan meydana gelmişti.

Ankara istikameti girişinde tünelin üzerindeki toprak yola kaydı.

Yaşanan olay sonrası TEM Otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI GÜN BOYU SÜRDÜRDÜ

Ekipler, yoldaki toprağın kaldırılması için hız kesmeden çalışma başlattı.

Heyelanın yaşandığı günden beri kapalı olan yoldaki toprak, dün gün boyu süren çalışmalar sonucu bu sabah saatlerinde tamamen kaldırıldı.

Toprağın yoldan kaldırılmasının ardından yol, refüj ve tünel tüpleri üzerindeki temizlik çalışması da tamamlandı.

Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı VİDEO



ULAŞIMA AÇILDI

Bolu Dağı Tüneli, yapılan çalışmalar sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Abant ve Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna verilen trafik, yoldaki dubaların kaldırılmasıyla otoyola yönlendirildi.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ulaşım, kontrollü bir şekilde çift şeritten sağlanmaya başlandı.