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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

    Kabine toplantısında Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı, koronavirüs salgını ile mücadelede son durum ve 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ele alınacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 09:39
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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün bir kez daha toplanıyor...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda gündem yoğun.

    Rusya ve Ukrayna ile yapılan tahıl koridoru anlaşmasındaki son durum detaylı şekilde ele alınacak.

    Tahıl koridorundaki son durum ve ekonomi en önemli gündem maddeleri

    Masanın bir diğer önemli konusu ise ekonomi olacak.

    Enflasyonla mücadelede atılan adımların etkisi ele alınacak. Dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

    81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor #1

    Salgındaki gidişat masaya yatırılacak

    Bir diğer gündem maddesi de koronavirüs salgınındaki son durum.

    Son dönemde meydana gelen vaka artışlarıyla birlikte aşılamadaki gidişat değerlendirilecek.

    Terörle mücadelenin yanı sıra Ege ve Akdeniz’de yaşanan gelişmeler de görüşülecek.

    Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor #2


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