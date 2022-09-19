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- Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- 19.09.2022 - 13:52
- Güncelleme : 19.09.2022 - 14:43
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Canı uğruna vatan nöbeti tutan kahraman Mehmetçik'ten her geçen gün gelen başarılı haberlere bir yenisi daha eklendi.
6 terörist öldürüldü
Hain teröristlerin saldırı girişimi bir kez daha engellendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 6 teröristin daha öldürüldüğünü açıkladı.
"Mücadeleye devam"
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde tespit ettikleri 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!"