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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 31.08.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 14:49
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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

    Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor...

    Yurt içinde ve sınır bölgelerinde teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçik, başarılı oeprasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

    2 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    MSB duyurdu

    Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şu ifadeleri kullandı:

    "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz"

    "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!"

    Irak ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü #1


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