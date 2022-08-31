Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Yurt içinde ve sınır bölgelerinde teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçik, başarılı oeprasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

2 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şu ifadeleri kullandı:

"Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz"

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!"