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- Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- 31.08.2022 - 14:33
- Güncelleme : 31.08.2022 - 14:49
Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor...
Yurt içinde ve sınır bölgelerinde teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçik, başarılı oeprasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB duyurdu
Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şu ifadeleri kullandı:
"Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz"
"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!"