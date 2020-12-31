80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

31 Aralık perşembe günü 21.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 Ocak Pazartesi günü 05.00'e kadar kısıtlama sürecek.

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; kısıtlama süresince marketler açık olacak fakat alkol satışı yapılmayacak. Tekel bayileri ise bu süreçte kapalı kalacak.

AÇIK OLAN İŞLETMELER

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki bu işletmelere gidebilecek.

Kısıtlama boyunca restoran ve lokantalar mesailerine devam edecek. Saat 10.00 ile 24.00 arasında paket servis yapılabilecek. Fırınlar da kısıtlamada açık olacak. İşletmeler ruhsatlarında yazan çalışma saatleri içerisinde ekmek ve unlu mamul üretimine devam edecek.

80 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı VİDEO

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EN YAKIN CAMİDE CUMA NAMAZI KILINABİLECEK

Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

ÇİÇEKÇİLER EVLERE SERVİS YAPABİLECEK

Yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak 1-3 Ocak tarihlerinde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.