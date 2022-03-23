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- Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 23.03.2022 - 09:32
- Güncelleme : 23.03.2022 - 09:48
Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Barış Pınarı bölgesinde görevli kahraman Türk askeri, hain teröristlere göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) başarılı bir operasyon haberi daha duyurdu.
2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlığın açıklamasında, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.