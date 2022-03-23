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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 09:48
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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

    Barış Pınarı bölgesinde görevli kahraman Türk askeri, hain teröristlere göz açtırmıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) başarılı bir operasyon haberi daha duyurdu.

    2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Bakanlığın açıklamasında, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1


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