İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan il Batman oldu.

Dünyanın koronavirüs ile sınavı sürüyor...

Vaka sayılarının artışa geçtiği ülkelerden biri olan Türkiye'de yeni tedbirlerin alınması gündeme gelirken, artan vefat sayıları da bazı kısıtlamaların gelebilme olasılığını yükseltiyor.

HAFTALIK VAKA SAYISI

Tüm bunların gölgesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.

Haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt, 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller olarak kayıtlara geçti.

BATMAN ÖNE GEÇTİ

Vaka sayısı en çok artan il Batman oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmaz." dedi.