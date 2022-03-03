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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yle görüşecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli, öğle saatlerinde Beştepe'de bir araya gelecek.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.03.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 11:20
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yle görüşecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz görüşme...

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, iki liderin bugün bir araya geleceğini duyurdu.

    BEŞTEPE'DE GÖRÜŞECEKLER

    Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesinin, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceği bildirildi.

    RUSYA'NIN UKRAYNA HAMLESİ ELE ALINACAK

    Basına kapalı gerçekleşecek görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan krizin değerlendirilmesi bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli yle görüşecek #1


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