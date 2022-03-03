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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli, öğle saatlerinde Beştepe'de bir araya gelecek.
- AA & Ensonhaber
- 03.03.2022 - 11:06
- Güncelleme : 03.03.2022 - 11:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz görüşme...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, iki liderin bugün bir araya geleceğini duyurdu.
BEŞTEPE'DE GÖRÜŞECEKLER
Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesinin, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceği bildirildi.
RUSYA'NIN UKRAYNA HAMLESİ ELE ALINACAK
Basına kapalı gerçekleşecek görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan krizin değerlendirilmesi bekleniyor.