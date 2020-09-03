Enflasyon ağustosta yüzde 0,86 artarken, yıllık bazda yüzde 11,77 oldu.

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı.

TÜFE ağustosta yüzde 0,86 artış gösterirken, yıllık enflasyon aynı ayda yüzde 11,77 olarak gerçekleşti.

ARTIŞIN YÜKSEK OLDUĞU ANA GRUPLAR

TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14,68 ile sağlık ve yüzde 13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,44 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

ARTIŞIN DÜŞÜK OLDUĞU DİĞER ANA GRUPLAR

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,37 ile haberleşme, yüzde 6,61 ile eğlence ve kültür ve yüzde 8,50 ile eğitim oldu.