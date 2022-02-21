Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

Senegal-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konumu ve bölgedeki gücü itibariyle Senegal Batı Avrupa ülkelerine açılan ihracat kapısıdır" dedi.

Programı kapsamında Senegal'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada Senegal-Türkiye İş Forumu'na katıldı.

Konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'in ihracattaki yeri ve önemine vurgu yaptı.

"Konumu ve bölgedeki gücü itibariyle Senegal Batı Avrupa ülkelerine açılan ihracat kapısıdır." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Senegal'e geldiğimiz andan itibaren bize gösterilen misafir perverlikten dolayı tüm Senegal makamlarına şahsım, heyetim adına teşekkür ediyorum. İş forumunun hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar imzaladığımız anlaşmalar ilişkilerimiz alt yapısını güçlendirerek, sizlere yatırımlarınız için elverişli bir zemin hazırlıyor. 400 milyon dolar ticaret hacmi hedefine ulaştık. Şimdi hedefimiz 1 milyar dolar.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 13.EKONOMİSİYİZ"

Firmalarımızın Senegal'de özellikle yükselen Senegal planında aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Türk şirketlerimiz Dakar Havalimanı, Dakar Spor Kompleksleri gibi projeleri başarıyla tamamladılar.

Dünyanın en büyük 13. ekonomisiyiz. Türkiye'nin ekonomik alt yapısı küresel şoklara karşı dayanıklıdır. 2008 küresel finans krizi olmak üzere son yıllarda karşılaştığımız birçok badireyi atlattık. Ekonomimizi her sene ortalama yüzde 5 oranında büyütmeyi başardık. Koronavirüs salgınında yaşananlar Türk ekonomisinin gücünü açıkça göstermiştir.

"SENAGAL, BATI AVRUPA ÜLKELERİNE AÇILAN İHRACAT KAPISIDIR"

Geçen seneyi yüzde 33'lük artışla 225 milyar doları aşan rekor ihracat ve 500 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmiyle tamamladık. Salgın kısıtlamalarının devam ettiği geçen yılı turizmde 30 milyon turist ve 24.5 milyar dolar turizm geliriyle kapattık. Konumu ve bölgedeki gücü itibariyle Senegal Batı Avrupa ülkelerine açılan ihracat kapısıdır.

Türk ürünleri Afrika insanının kaliteli ürün ve hizmetine katkıda bulunacaktır. Ülkelerimiz arasında düzenlenen iş forumu gibi platformlar iş adamlarımızın birbirlerini daha iyi tanımasına vesile oluyor. Afrika'ya açılım politikamız kapsamında Afrikalı kardeşlerimizle siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi hızla geliştirmenin çabası içinde olduk."

