Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna ile temaslarımız sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna ile temaslarımız sürüyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Rutte, ikili görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti.

Açıklamalarında Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek çıkış yolunun diplomasi olduğunu söyledi.

"Türkiye olarak Ukrayna'da yaşanan krizin başından bu yana net bir tutum sergiledik" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Sağ duyu çağrısı yaptık. Tansiyonun düşürülmesini istedik. Bu gidişata bir an önce son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz.

"ZELENSKY VE PUTİN İLE TEMASLARIMI SÜRDÜRÜYORUM"

Zelensky ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum. Dışişleri Bakanımız Lviv'de mevkidaşlarıyla görüştü. Ateşkes ve barışa giden yolda elimizden geleni yapacağımızı vurguladık. Diplomasinin tek çıkış yolu olduğunu biliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna ile temaslarımız sürüyor VİDEO





"Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin çeşitli yönlerini değerlendirdik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye-AB ilişkileri, küresel konularda fikir teatisinde bulunduk. Ukrayna-Rusya konusunu kapsamlı bir şekilde ele aldık. Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler verdik.

"TİCARET HACMİMİZ YÜZDE 30 ARTIŞLA 11 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Ticaret hacmimiz yüzde 30 artışla 11 milyar dolara ulaştı. 2016 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar hedefini aştık. İlk başta 15 milyar dolar ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk.

Hollanda'nın seyahat listesinde Türkiye'nin yeşil kategoriye alınması halinde yeniden salgın öncesi rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum. AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz."

"NATO'DA BERABERSEK DAYANIŞMAMIZI ORTAYA KOYMAMIZ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılacağı NATO Liderler Zirvesi'yle ilgili soruya da "NATO'da berabersek dayanışmamızı ortaya koymamız lazım. Savunma sanayiine yönelik adımlarda NATO üyesi ülkeler olarak dayanışma içerisinde olmamız lazım." yanıtını verdi.

RUTTE: TÜRKİYE'Yİ ARABULUCULUKTA DESTEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından açıklama yapan Hollanda Başbakanı Rutte ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde kilit bir rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden ötürü teşekkür ediyorum.

İki ülkeye açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye’yi arabuluculukta desteklediğimizi söylemek isterim"



