İstanbul'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 31 şüpheliden 30'u yakalandı.

İstanbul’da FETÖ’den aranan şüphelilere operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarında yönetici ve üye oldukları belirlenen 31 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücre yapılanması olan ve “gaybubet evi” olarak bilinen farklı ilçelerdeki 29 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 30’unu yakaladı.

ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda, 17 bin 515 euro, 6 bin 950 lira ile 3 adet F serili 1 dolar ve 2 örgütsel kitap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.