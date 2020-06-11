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    Koronavirüs salgınında günün tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 147 bin 860 oldu. Virüs 17 can daha aldı
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2020 - 20:25
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    Koronavirüs salgınında günün tablosu

    Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

    Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti.

    Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 763 oldu.

    "ŞİMDİYE KADARKİ VAKALARIN YÜZDE 85'İ İYİLEŞTİ"

    Bakan Koca paylaşımını, "Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin." notuyla yaptı.

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