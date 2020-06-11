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Koronavirüs salgınında günün tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 147 bin 860 oldu. Virüs 17 can daha aldı
- Haber Merkezi
- 11.06.2020 - 20:25
Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 763 oldu.
"ŞİMDİYE KADARKİ VAKALARIN YÜZDE 85'İ İYİLEŞTİ"
Bakan Koca paylaşımını, "Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin." notuyla yaptı.