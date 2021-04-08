Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Domuz Dağı bölgesinde 1'i kırmızı kategoride 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk askerinin, terör örgütü üyeleri ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

'Eren-10' operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde devam eden operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat ve polis özel harekat birlikleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.

1'İ KIRMIZI LİSTEDEN 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışma sonucu 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve sözde Botan saha sorumlusu 'Özgür Gabar' kod adlı Fırat Şişman olduğu belirtildi.

Fırat Şişman'ın 5 Eylül 2015 tarihinde Hakkari Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya saldırı sonucu 16 askerin şehit edilmesi ve 6 askerin yaralanması eylemlerini planlayan ve bizzat katılan terörist olduğu, 2014-2015 yıllarında Hakkari bölgesinde meydana gelen terör olaylarının sorumlu ve planlayıcısı olduğu, 2020 Eylül-2021 Nisan ayları arasında sözde 'Botan saha' olarak bilinen Şırnak, Mardin, Van, Siirt ve Şanlıurfa illerindeki terör olaylarının planlayıcısı olduğu belirlendi.

BAKAN SOYLU: KAHRAMANLAR YÜREĞİMİZİ SOĞUTUYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Uyyy Uyyy Uyyy Şırnak Domuz Dağı'nda 8 terörist oldu 10. Biri de kıpkırmızı. Kahramanlar, Allah razı olsun Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz. Eren-10 Operasyonu'ndan haber var. Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan, güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz. Operasyon devam ediyor." ifadelerini kullandı.