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    Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem

    Akdeniz’de Girit Adası açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • DHA
    • 16.10.2021 - 03:45
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    Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.25’te Girit Adası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN VERİLERİ

    37.30 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Girit’e 1.47, Datça’ya 203 kilometre olarak ölçüldü.

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini de 9.9 kilometre olarak duyurdu.

    Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem #1

     

     

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