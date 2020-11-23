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    Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Bölgeye sızma ve saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG’li 6 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.11.2020 - 10:18
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 10:38
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    Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

    Teröristlere göz açtırmayan kahraman komandolar, Barış Pınarı bölgesine sızma girişimini önledi.

    6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü #1

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