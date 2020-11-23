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- Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Bölgeye sızma ve saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG’li 6 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 23.11.2020 - 10:18
- Güncelleme : 23.11.2020 - 10:38
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.
Teröristlere göz açtırmayan kahraman komandolar, Barış Pınarı bölgesine sızma girişimini önledi.
6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiği duyuruldu.