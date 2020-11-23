Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Bölgeye sızma ve saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG’li 6 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

Teröristlere göz açtırmayan kahraman komandolar, Barış Pınarı bölgesine sızma girişimini önledi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiği duyuruldu.