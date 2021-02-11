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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de
- İHA
- 11.02.2021 - 20:35
- Güncelleme : 11.02.2021 - 20:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 günlük Rize ve Trabzon İl Kongreleri’ne de kapsayan gezi ve inceleme programı için Trabzon'a uçtu.
Erdoğan, Trabzon Havalimanı'ndan heliktopterle Güneysu İlçe Stadı'na geçti.
İlçe merkezinden geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracından el salladığı gözlendi.
ERDOĞAN, PANDEMİNİN GÖLGESİNDE MEMLEKETİNE GELDİ
Önceki gelişlerinin aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçe merkezinde geleneksel hale gelen selamlama konuşmasını pandemi nedeniyle bu kez yapmadığı gözlenirken, ailesi ile birlikte Güneysu ilçesindeki evinde dinlenmeye çekildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de VİDEO
CUMA NAMAZI'NIN ARDINDAN PARTİ ETKİNLİĞİNE KATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rize il merkezinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde bulunan camide Cuma Namazı'nı kılacağı ve ardından partisinin il başkanlığında gençlik kolları için düzenlenen etkinliğe katılacağı öğrenildi.