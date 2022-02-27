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- Rusya bazı ülkelere hava sahasını kapattı
Rusya bazı ülkelere hava sahasını kapattı
- AA
- 27.02.2022 - 10:57
- Güncelleme : 27.02.2022 - 10:58
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından verilen tepkilerden biri de hava sahalarını kapatmak...
Bugüne kadar 9 ülke Rusya'nın uçaklarının kendi hava sahalarına inemeyeceğini duyurdu.
9 ÜLKEYE AYNI CEVAP
Rusya ise hiç zaman kaybetmeden kısasa kısas yaptı.
İlk olarak 5 ülkeye hava sahasını kapatan Ruslar, 4 ülkeyi daha duyurdu.
Buna göre Rusya; Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına hava sahasını kapattı...
TRANSİT UÇUŞLARI DA KAPSIYOR
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin uçaklarına getirilen yasaklama kararının, Rus uçaklarının bu devletlerdeki uçuşlarının yasaklanmasına cevap olarak verildiği belirtildi.
Kararın transit uçuşları da kapsadığı kaydedildi.
RUSYA’YA HAVA SAHALARINI KAPATAN ÜLKELER
İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya, hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.
Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.