Rusya bazı ülkelere hava sahasını kapattı

Rusya bazı ülkelere hava sahasını kapattı

Kendilerine yönelik alınan hava sahası kapatma kararına aynı şekilde cevap veren Rusya; Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına da hava sahasını kapattığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından verilen tepkilerden biri de hava sahalarını kapatmak...

Bugüne kadar 9 ülke Rusya'nın uçaklarının kendi hava sahalarına inemeyeceğini duyurdu.

9 ÜLKEYE AYNI CEVAP

Rusya ise hiç zaman kaybetmeden kısasa kısas yaptı.

İlk olarak 5 ülkeye hava sahasını kapatan Ruslar, 4 ülkeyi daha duyurdu.

Buna göre Rusya; Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına hava sahasını kapattı...

TRANSİT UÇUŞLARI DA KAPSIYOR

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin uçaklarına getirilen yasaklama kararının, Rus uçaklarının bu devletlerdeki uçuşlarının yasaklanmasına cevap olarak verildiği belirtildi.

Kararın transit uçuşları da kapsadığı kaydedildi.

RUSYA’YA HAVA SAHALARINI KAPATAN ÜLKELER

İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya, hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.

Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.