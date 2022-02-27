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    Rusya bazı ülkelere hava sahasını kapattı

    Kendilerine yönelik alınan hava sahası kapatma kararına aynı şekilde cevap veren Rusya; Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına da hava sahasını kapattığını açıkladı.
    • AA
    • 27.02.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 10:58
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    Rusya bazı ülkelere hava sahasını kapattı

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından verilen tepkilerden biri de hava sahalarını kapatmak...

    Bugüne kadar 9 ülke Rusya'nın uçaklarının kendi hava sahalarına inemeyeceğini duyurdu.

    9 ÜLKEYE AYNI CEVAP

    Rusya ise hiç zaman kaybetmeden kısasa kısas yaptı.

    İlk olarak 5 ülkeye hava sahasını kapatan Ruslar, 4 ülkeyi daha duyurdu.

    Buna göre Rusya; Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına hava sahasını kapattı...

    TRANSİT UÇUŞLARI DA KAPSIYOR

    Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin uçaklarına getirilen yasaklama kararının, Rus uçaklarının bu devletlerdeki uçuşlarının yasaklanmasına cevap olarak verildiği belirtildi.

    Kararın transit uçuşları da kapsadığı kaydedildi.

    RUSYA’YA HAVA SAHALARINI KAPATAN ÜLKELER

    İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya, hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.

    Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.

    Rusya bazı ülkelere hava sahasını kapattı #1


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