Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplanacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde iki haftada bir toplanan Kabine toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular...

İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, masanın en önemli gündem maddesi ekonomi olacak.

Masanın en önemli gündem maddelerinden olan kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile taşeron işçilerin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Ayrıca siyasi gündemi uzun zamandır meşgul eden aşörtüsünün Anayasal güvenceye alınma konusundaki çalışmalar tamamlandı.

Bu çalışmaların Kabine toplantısında gündeme getirilmesi bekleniyor.Ayrıca diğer bir masadaki madde ise EYT olacak.

Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısına ilişkin zaman ve saat detaylarını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine toplantısının tarihi...

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanıyor...

Saat 15.00'te başlaması düşünülen Kabine'nin ana başlıkları ise milyonların heyecanla beklediği EYT, başörtüsü düzenlemesi, ekonomi, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında, gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.