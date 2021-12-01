Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 1997 yılında Ali Kırca'nın sunduğu Siyaset Meydanı'nda yer aldığı görüntüler ortaya çıkınca, "Yıllardır bu videoyu arıyordum" dedi.

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin geçmişteki videosu sosyal medyada gündem oldu.

1997 YILINA AİT VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

İnce'nin öğretmen olduğu dönemde, 1997 yılında Ali Kırca'nın sunduğu Siyaset Meydanı'na katıldığı ortaya çıktı.

Konuklarla hararetli bir şekilde tartıştığı görülen İnce'nin o anları kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

"YILLARDIR BU VİDEOYU ARIYORDUM"

Videonun ortaya çıkmasından sonra harekete geçen İnce, "Yıllardır bu videonun peşindeydim" dedi.

Muharrem İnce ortaya çıkan videosu hakkında konuştu VİDEO