Ermenistan SİHA'lara karşı çaresiz

Ermeni saldırıları sonrası devreye giren SİHA'lar Nikol Paşinyan'a kabusu yaşattı.

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan’da sivilleri katletmeye devam ederken, kendi ordularında da büyük kayıplar veriyor.

Çatışmaların yoğun olarak devam ettiği bölgelerde, hem Azerbaycan hem de Türk SİHA’ları, Ermeni askerlerini hedef alıyor.

ERMENİSTAN'DA AĞIR ZAYİAT

Azerbaycan ordusu, Türk SİHA'larını havalandırarak, işagalci Ermenileri köşeye sıkıştırdı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri her gün yeni bir köyü işgalden kurtararak mutlak başarı elde ederken, 2 milyar dolardan fazla zayiata uğratılan Ermenistan ordusundan askerler bir bir cepheyi terk etmeye başladı.

Cephede kalan Ermeni askerleri ise ya SİHA'lara hedef oluyor ya da soluğu hastanede alıyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da elinden gelen ise hastanelik olan askerlerini ziyaret etmek.