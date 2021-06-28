İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafiği

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul’da trafik yoğunluğu başladı. İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu, saat 08.00 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü.

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca Türkiye genelinde 26 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi.

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, D-100 karayolu ve TEM otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında yer yer araç yoğunluğu oluştu.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KALABALIK

Haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşların, duraklarda yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Beylikdüzü metrobüs durağında işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu kalabalık, dikkat çekti.

Durakta yığılmalar oluşurken, vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı görüldü.

YOĞUNLUK YÜZDE 56

Öte yandan, İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü.