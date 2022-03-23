MGK bildirisinde Montrö vurgusu

MGK toplantısı sonrası yayınlanan bildiride, Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanacağı ve Türkiye'nin ara buluculuk çabalarının süreceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bitti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve yaklaşık 3 saat 45 dakika süren toplantı sonrası yayınlanan bildiride, Türkiye'nin Karadeniz'de Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulacağı açıklandı.

"MONTRÖ UYGULANACAK"

Rusya ve Ukrayna savaşı hakkında ara buluculuk çabalarının süreceği belirtilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmiştir.

"KALICI ÇÖZÜME İHTİYAÇ DUYULDUĞU KAYDEDİLDİ"

İki ülke sorunlarının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir."





TERÖRLE MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRECEK

Bildiride ayrıca, PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yapılırken Libya ve Doğu Akdeniz'le ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"LİBYA'DA HUZUR DEVAM ETMELİ"

"Libya'da büyük fedakârlıklarla tesis edilen sükunetin, Libya halkının huzur ve refaha kavuşması için önemli bir kazanım ve fırsat olduğu değerlendirilmiş; Yeni çatışmalara sebebiyet verebilecek adımlardan kaçınılması, kalıcı barış ve istikrarın tesisi için demokratik süreçlerin meşruiyet zemininde işletilmesi çağrısında bulunuldu.

"DOĞU AKDENİZ'DE HAKLAR KORUNACAK"

Türkiye’nin sınır güvenliğini ve Doğu Akdeniz'deki haklarını korumadaki kararlılığının, Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşunun, Balkanlar ve Kafkasya'da istikrarı tesis ve sürdürme yönünde sergilediği ısrarın, küresel ve bölgesel barışı sağlama gayretlerinin ne derece isabetli olduğunun son gelişmelerle bir kez daha görüldüğü teyit edilmiştir."

