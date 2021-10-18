İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Kent genelindeki yağmur yağışıyla birlikte birçok noktada trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu.

İstanbul’da haftanın ilk iş ve okul günü trafikle başladı.

Havanın yağmurlu olması trafiği de olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren kentte D-100 karayolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINA GELDİ

Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu ve TEM otoyolunda trafik yoğunluğu arttı.

Özellikle Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu gözlenirken D-100 karayolunun bazı noktalarında trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.

D-100 karayolunda Ankara istikametinde Beylikdüzü'nden başlayan sıkışıklık Halıcıoğlu'na kadar devam ederken TEM'de ise aynı yönde Bahçeşehir- Firuzköy arasındaki yoğunluk, Hadımköy'den TEM'e bağlantı yolunda da gözleniyor.

ANADOLU YAKASI'NDA YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'nda da Ataşehir, Ümraniye başta olmak üzere Kozyatağı'ndan Kadıköy istikametine doğru yaşanan trafik zaman zaman durdu. TEM otoyolunda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'ye doğru Kavacık ile Altunizade'de trafik yoğunluğu yaşanıyor

Yer yer hafif yağışın da başladığı Anadolu Yakası’nda D-100 karayolu Edirne istikametinde Maltepe ile Göztepe Köprüsü arasında, Ankara istikametinde ise Bostancı, Maltepe ve Pendik mevkilerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde yağmur, trafiği vurdu

TRAFİK HARİTASI YÜZDE 60'LARA ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyes (İBB) verilerine göre İstanbul genelinde trafik yoğunluğu şu saatlerde yüzde 60 olarak ölçüldü.

TOPLU TAŞIMADA ZORLU YOLCULUK

Mesailerine yetişmeye çalışanlar vatandaşlar da öğrenciler toplu ulaşım ve duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Cevizlibağ'da metrobüs ile tramvaydan inmek isteyen ve binmeye çalışan vatandaşlar zorlandı.

İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk VİDEO