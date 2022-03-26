- Haberler
- Gündem Haberleri
- Ankara beyaza büründü
Ankara beyaza büründü
Öğle saatlerine kadar kar yağışı etkili oldu. Kentte ulaşımda aksama yaşanırken, kontrolden çıkan tır kaza yaptı.
- DHA
- 26.03.2022 - 13:29
Kar yağışı, başkentte sabah saatleri itibarıyla etkisini gösterdi.
Öğle saatlerine kadar aralıklarla yağan kar ile birlikte şehir beyaza büründü.
Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 5 santime ulaştı.
Şehir merkezinde de yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
ULAŞIMA KAR ENGELİ
Kar yağışı ile birlikte şehir içinde bazı yollarda görüş mesafesi düşünce ulaşım yavaşlarken, hasarlı kazalar da meydana geldi.
YAĞIŞ KAZA GETİRDİ
1071 Malazgirt Bulvarı'nda Resul Namal yönetimindeki tır, kar nedeniyle kayarak refüje çıktı.
"YOL KAYGANDI, KONTROLÜ KAYBETTİM"
Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kaza yerinde önlem aldı. Tır sürücüsü Namal, "Yol kaygandı, kontrolü kaybettim" dedi. Ardından tır, vinçle bölgeden kaldırıldı.