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    F-16 pilotlarının eğitim uçuşu nefes kesti

    Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri unsurlarının eğitim uçuşlarından görüntülerin yer aldığı bir video yayınlandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.02.2022 - 21:03
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    F-16 pilotlarının eğitim uçuşu nefes kesti

    Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait F-16 uçaklarının eğitim uçuşu görüntüleri göz doldurdu.

    Sosyal medyadan paylaşılan videoda, 8 adet F-16 uçağı 30.000-35.000 fit irtifada denizin üzerinde uçuşlarını gerçekleştirdi.

    "DENİZ ÜSTÜ YÜKSEK İRTİFA ÖNLEME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

    Paylaşıma "Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait 8 adet F-16 uçağı ile 30.000-35.000 fit irtifada "Deniz Üstü Yüksek İrtifa Önleme Eğitimi" gerçekleştirildi." notu düşüldü.

    F-16 pilotlarının eğitimi, kısa sürede binlerce kez izlendi.

    F-16 pilotlarının eğitim uçuşu nefes kesti VİDEO

    F-16 pilotlarının eğitim uçuşu nefes kesti #1

    F-16 pilotlarının eğitim uçuşu nefes kesti #2

    F-16 pilotlarının eğitim uçuşu nefes kesti #3

    F-16 pilotlarının eğitim uçuşu nefes kesti #4


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