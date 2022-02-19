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- F-16 pilotlarının eğitim uçuşu nefes kesti
F-16 pilotlarının eğitim uçuşu nefes kesti
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri unsurlarının eğitim uçuşlarından görüntülerin yer aldığı bir video yayınlandı.
- AA & Ensonhaber
- 19.02.2022 - 21:03
Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait F-16 uçaklarının eğitim uçuşu görüntüleri göz doldurdu.
Sosyal medyadan paylaşılan videoda, 8 adet F-16 uçağı 30.000-35.000 fit irtifada denizin üzerinde uçuşlarını gerçekleştirdi.
"DENİZ ÜSTÜ YÜKSEK İRTİFA ÖNLEME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"
Paylaşıma "Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait 8 adet F-16 uçağı ile 30.000-35.000 fit irtifada "Deniz Üstü Yüksek İrtifa Önleme Eğitimi" gerçekleştirildi." notu düşüldü.
F-16 pilotlarının eğitimi, kısa sürede binlerce kez izlendi.
F-16 pilotlarının eğitim uçuşu nefes kesti VİDEO