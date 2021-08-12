Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit oldu

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu bir askerimizin şehit olduğunu, 3 teröristin ise öldürüldüğünü açıkladı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin yurt içi ve yurt dışında hain teröristlere yönelik düzenlediği operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgesine PKK'lı teröristlerce havan saldırısı düzenlendiği belirtildi.

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Saldırıda bir askerimizin ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhal karşılık verildi. Açılan karşı ateş sonucu 3 PKK'lı öldürüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize PKK’lı teröristlerce yapılan havan saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.



Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhâl karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin şehadet haberi ailesine verildi.

Mehmet ve Fatma Bali çiftinin 4 çocuğundan biri olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin şehadet haberi Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'ndeki ailesine Kaymakam Nazlı Demir ve askeri erkan tarafından verildi.

Acı haberi alan Bali ailesi sinir krizi geçirdi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.





GÜNLER ÖNCE NİŞANLANDI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin birkaç gün önce izne geldiği, nişan töreni yaptığı ve tören sonrası ailesiyle vedalaşarak Pençe-Şimşek Operasyonu'na katıldığı öğrenildi.

Şehit Hakan Bali’nin babası olan ve diyaliz tedavisi gören Mehmet Bali’nin ise yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.







