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    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    Saat 17:15 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 17:32
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gün içinde İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulundu.

    Meteorolojinin ardından Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) vatandaşları gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı.

    Yağmurun yanı sıra rüzgar da etkili oldu.

    Yoğunluk yüzde 81'i gördü

    Havanın bozmasıyla birlikte İstanbul'da trafik de kilitlendi.

    Saat 17:15 itibarıyla İBB'nin trafik yoğunluğu haritası yüzde 81'i gördü.

    İstanbul da trafik yoğunluğu #1


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