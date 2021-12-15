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Bingöl’de, PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi
Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından PKK'ya yönelik sürdürülen Eren-Kış 6 operasyonu kapsamında, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
- DHA
- 15.12.2021 - 17:08
- Güncelleme : 15.12.2021 - 17:27
Bingöl’de, terör örgütü PKK’ya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…
İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 11 Aralık'ta Genç ilçesi kırsalında başlatılan 'Eren-Kış 6' operasyonu kararlılıkla devam ediyor.
Operasyon kapsamında, arazi arama tarama çalışmaları gerçekleştirildi.
Aramalarda, toprağa gömülü halde çok sayıda mühimmat bulundu.
ELE GEÇİRİLENLER
1 piyade tüfeği, 4 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 2 el bombası, 2 bin 590 fişek, 19 şarjör, 1 keskin nişancı dürbünü, 10 elektrikli fünye, 1 keskin nişancı mayonu, 1 lazer metre, 1 manometre ve 3 palaska ele geçirildi.
DELİL NİTELİĞİNDEKİLERE EL KONULDU
Delil niteliğinde olan malzemelere koyulurken, diğerleri ise kullanılamaz hale getirildi.
Bingöl’de, PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi VİDEO