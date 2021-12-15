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    Bingöl’de, PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

    Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından PKK'ya yönelik sürdürülen Eren-Kış 6 operasyonu kapsamında, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 17:27
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    Bingöl’de, PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

    Bingöl’de, terör örgütü PKK’ya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 11 Aralık'ta Genç ilçesi kırsalında başlatılan 'Eren-Kış 6' operasyonu kararlılıkla devam ediyor.

    Operasyon kapsamında, arazi arama tarama çalışmaları gerçekleştirildi.

    Aramalarda, toprağa gömülü halde çok sayıda mühimmat bulundu.

    ELE GEÇİRİLENLER

    1 piyade tüfeği, 4 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 2 el bombası, 2 bin 590 fişek, 19 şarjör, 1 keskin nişancı dürbünü, 10 elektrikli fünye, 1 keskin nişancı mayonu, 1 lazer metre, 1 manometre ve 3 palaska ele geçirildi.

    DELİL NİTELİĞİNDEKİLERE EL KONULDU

    Delil niteliğinde olan malzemelere koyulurken, diğerleri ise kullanılamaz hale getirildi.

    Bingöl’de, PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi VİDEO

    Bingöl’de, PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi #1

    Bingöl’de, PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi #2

    Bingöl’de, PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi #3

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