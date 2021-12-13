Euro
15.6413
-0.52%
Dolar
13.837
-0.33%
Altın
795.73
-0.02%
Borsa
2.102
3.24%
Bitcoin
673.931
-4.55%
BTXN Coin
40.00
-0.37%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C
    Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan ile karşılıklı temsilciler atayacağız

    Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan ile karşılıklı temsilciler atayacağız

    Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile ilişkilerde normalleşme için karşılıklı özel temsilciler atanacağını söyleyerek, "Ermenistan'ın başkenti Erivan ile charter uçuşlarını açacağız." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 21:30
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 21:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuştu.

    Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan ile yeni dönemin sinyalini verdi.

    "KARŞILIKLI ÖZEL TEMSİLCİLER ATAYACAĞIZ"

    Yakında Ermenistan ile normalleşme için karşılıklı adımların atılacağını belirten Çavuşoğlu, "Karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz." dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu son olarak Ermenistan ile uçuşların başlayacağına da işaret ederek, "Ermenistan'ın başkenti Erivan ile charter uçuşlarını açacağız." ifadelerini kullandı.

    Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan ile karşılıklı temsilciler atayacağız VİDEO

    CHARTER UÇUŞ NEDİR?

    Charter uçuş seyahat acentesinin uçağı kiralayarak sefer yapması anlamına gelir.

    Charter demek aslında özel sefer demektir.

    Seyahat acenteleri özellikle tatil döneminin yoğun olduğu zamanlarda uçak kiralayarak charter seferi oluşturabilir.

    Bu uçuşlar 1 aydan fazla sürmez ve 2 uçuş noktasından başka yere de yapılmaz.

    Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan ile karşılıklı temsilciler atayacağız #1

    Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan ile karşılıklı temsilciler atayacağız #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir