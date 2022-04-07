Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede AB Konseyi ile Azerbaycan-Ermenistan arasında mutabakatı ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki mutabakat görüşüldü

İki lider, AB Konseyi ile Azerbaycan-Ermenistan arasında mutabakatı ele aldı.

Görüşmede, ayrıca bölgede kalıcı barış için atılacak adımlar da değerlendirildi.