- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede AB Konseyi ile Azerbaycan-Ermenistan arasında mutabakatı ele aldı.
- AA & Ensonhaber
- 07.04.2022 - 22:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Azerbaycan-Ermenistan arasındaki mutabakat görüşüldü
İki lider, AB Konseyi ile Azerbaycan-Ermenistan arasında mutabakatı ele aldı.
Görüşmede, ayrıca bölgede kalıcı barış için atılacak adımlar da değerlendirildi.