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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede AB Konseyi ile Azerbaycan-Ermenistan arasında mutabakatı ele aldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.04.2022 - 22:27
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    Azerbaycan-Ermenistan arasındaki mutabakat görüşüldü

    İki lider, AB Konseyi ile  Azerbaycan-Ermenistan arasında mutabakatı ele aldı.

    Görüşmede, ayrıca bölgede kalıcı barış için atılacak adımlar da değerlendirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü #1


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