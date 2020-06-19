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    Türkiye'de korona salgınında günün tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 157 bin 516 oldu. Virüs 23 can daha aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2020 - 19:45
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    Türkiye'de korona salgınında günün tablosu

    Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

    23 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 23 kişi daha hayatını kaybetti.

    Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 905 oldu.

    "İSTANBUL VE ANKARA SON BİR HAFTANIN EN DÜŞÜK VAKA SAYISI BAŞARISINI GÖSTERDİ"

    Bakan Koca paylaşımını, "İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor." notuyla yaptı.

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