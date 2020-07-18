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    Yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni başladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği yerli otomobil fabrikasında temel atma töreni başladı
    • AA
    • 18.07.2020 - 19:20
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    Yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni başladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında hazırlıklar tamamlandı.

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye kurulacak fabrikanın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma töreninde açıklamalarda bulunuyor...

     

     

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