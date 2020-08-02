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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ile birer telefon görüşmesi yaptı.
- İHA
- 02.08.2020 - 22:49
Kurban bayramı sebebiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BAYRAM TEBRİĞİ VE BÖLGESEL KONULAR KONUŞULDU
Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.