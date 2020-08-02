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    Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ile birer telefon görüşmesi yaptı.
    • İHA
    • 02.08.2020 - 22:49
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

    Kurban bayramı sebebiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    BAYRAM TEBRİĞİ  VE BÖLGESEL KONULAR KONUŞULDU

    Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı #2

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