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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Pençe Yıldırım bölgesinde üç, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.