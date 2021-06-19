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- Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Pençe Yıldırım bölgesinde üç, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
- AA
- 19.06.2021 - 15:03
- Güncelleme : 19.06.2021 - 15:18
Mehmetçik, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
ZAP BÖLGESİNDE OPERASYON
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde üç, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.