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    Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü

    Pençe Yıldırım bölgesinde üç, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 19.06.2021 - 15:03
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 15:18
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    Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü

    Mehmetçik, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    ZAP BÖLGESİNDE OPERASYON

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde üç, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

     

    Irak ın kuzeyinde 4 PKK lı terörist öldürüldü #1

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