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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

    Irak kuzeyi Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2020 - 13:12
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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

    Irak kuzeyi Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

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