Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamasında "Uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız bugün 10 binin altına düştü" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıya BioNTech aşısının mimarı Prof. Dr. Uğur Şahin çevrim içi katıldı.

"VAKA SAYIMIZ BUGÜN 10 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ"

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, "Açıklamamıza güzel bir haberle başlamak istiyorum. Uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız bugün 10 binin altına düştü." dedi.

Fahrettin Koca'dan bilim kurulu sonrası açıklama VİDEO

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"HAZİRAN SONUNA KADAR 30 MİLYON DOZ GETİRMEK İSTİYORUZ"

Toplantıya çevrimiçi bağlantıyla katılan Prof. Dr. Uğur Şahin, Biontech ile yapılan anlaşmaya dair açıklamada bulundu:

"Haziran sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında da 120 milyon dozun tamamını getirmek istiyoruz. Biontech aşısının tamamı 4 ay içinde gelmiş olacak"

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