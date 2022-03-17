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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
    • İHA
    • 17.03.2022 - 21:21
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

    "İNSANLIK İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

    Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi’ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı #1



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