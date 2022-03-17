Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"İNSANLIK İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi’ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum"







