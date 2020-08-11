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- İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu 2'si anne oğul 3 PKK/KCK'lı terörist, örgütten ayrıldı.
- AA
- 11.08.2020 - 13:30
Türkiye'nin, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.
Bu kapsamda son olarak 3 PKK/KCK'lı terörist daha teslim oldu.
3 TERÖRİST DAHA ÖRGÜTTEN AYRILDI
İçişleri Bakanlığı, "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla 2'si anne oğul 3 PKK/KCK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasını yaptı.
Teslim olan teröristlerden annenin, 2015 yılında örgüte katıldığı kaydedildi.
128 TERÖRİST TESLİM OLDU
Teslim olan 3 terörist ile birlikte, 1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden toplamda 128 kişi ayrıldı.