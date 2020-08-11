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    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu 2'si anne oğul 3 PKK/KCK'lı terörist, örgütten ayrıldı.
    • AA
    • 11.08.2020 - 13:30
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    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu

    Türkiye'nin, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.

    Bu kapsamda son olarak 3 PKK/KCK'lı terörist daha teslim oldu.

    3 TERÖRİST DAHA ÖRGÜTTEN AYRILDI

    İçişleri Bakanlığı, "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla 2'si anne oğul 3 PKK/KCK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasını yaptı.

    Teslim olan teröristlerden annenin, 2015 yılında örgüte katıldığı kaydedildi.

    128 TERÖRİST TESLİM OLDU

    Teslim olan 3 terörist ile birlikte, 1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden toplamda 128 kişi ayrıldı.

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