İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu 2'si anne oğul 3 PKK/KCK'lı terörist, örgütten ayrıldı.

Türkiye'nin, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak 3 PKK/KCK'lı terörist daha teslim oldu.

3 TERÖRİST DAHA ÖRGÜTTEN AYRILDI

İçişleri Bakanlığı, "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla 2'si anne oğul 3 PKK/KCK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasını yaptı.

Teslim olan teröristlerden annenin, 2015 yılında örgüte katıldığı kaydedildi.

128 TERÖRİST TESLİM OLDU

Teslim olan 3 terörist ile birlikte, 1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden toplamda 128 kişi ayrıldı.

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