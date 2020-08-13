Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu belli oldu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 228 bin 57 oldu. Virüs 21 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün de günlük korona tablosunu Twitter hesabından paylaştı.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün yapılan 66 bin 892 bin test sonucunda 1243 yeni vaka tespit edildi.

Tedavi altındaki 21 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat saysı 5 bin 912 ulaştı.

"HASTA SAYIMIZDAKİ YÜKSELİŞ SÜREKLİLİK KAZANMAYA BAŞLADI"

Bakan Koca paylaşımını, "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun." notuyla yaptı.