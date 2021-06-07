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    Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 19:27
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    Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.00'da Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Datça'nın 37,60 kilometre açığındaki depremin derinliği, 18,97 kilometre olarak belirlendi.

    OLUMSUZLUK YAŞANMADI

    Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

    Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem #1

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