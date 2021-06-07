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- Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- DHA
- 07.06.2021 - 19:27
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.00'da Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Datça'nın 37,60 kilometre açığındaki depremin derinliği, 18,97 kilometre olarak belirlendi.
OLUMSUZLUK YAŞANMADI
Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.