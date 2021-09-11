İdlib'de 2 asker şehit oldu

MSB, düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını belirtti. Bakan Akar'ın mesajında şehitlerin isimleri belli oldu.

Türk askerlerine İdlib'de teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuyla ilgili açıklama yaptı.

2 ASKER ŞEHİT, 3 ASKER YARALI

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında düzenlenen alçak saldırıda 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

MSB'NİN AÇIKLAMASI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İntikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir." denildi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Açıklamanın devamında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit düşen Piyade Uzman Çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir'in ardından başsağlığı mesajı paylaştı.

Akar, mesajında "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.

HATAY'DA TÖREN DÜZENLENDİ

Ramazan Demir'in Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Saldırıda şehit olan Sınırtepe'nin Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki ailesine şehadet haberinin verildiği kaydedildi.

Demir ile Sınırtepe için Hatay'da tören düzenlendi. Şehitler, törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

4 KARDEŞİN BÜYÜĞÜYDÜ

Bu arada yetkililer, Sınırtepe'nin şehadet haberini, Belsin Mahallesi'nde yaşayan baba Faruk, anne Suzan ve eşi Sevinç Sınırtepe'ye verdi.

Haberin duyulması ile Sınırtepe'nin ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.

25 yaşındaki şehidin 2 ay önce evlendiği ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi.

SINIRTEPE'NİN NAAŞI KAYSERİ'YE GETİRİLDİ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi.

​​​​​​​Şehit Sınırtepe'nin naaşı, helikopterle getirildiği 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda aile fertlerinin yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin naaşı memleketine getirildi ViDEO

HELALLİK ALINDI

Sınırtepe'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındıktan sonra baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Şehidin naaşı, ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Kayseri Kartal Şehitliği'ne defnedilecek.