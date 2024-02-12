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Suçlular ve suç örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan operasyonlara dair detayları paylaşıyor.

Bu defa ise ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yerlikaya, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 74 ilde Mercek operasyonlarının yapıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya 4 gün süren operasyonlarda 1124 şüpheli şahsın gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım şöyle:

Mercek-11'in detayları

74 İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “MERCEK-11” Operasyonlarında;

749 Ruhsatsız Tabanca,

72 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

26 Uzun Namlulu Tüfek,

164 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam

999 Silah ele geçirildi.



1124 Şüpheli gözaltına alındı.



Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız.



İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Konya, Diyarbakır, Samsun, Bursa, Sakarya, Şanlıurfa, Mersin, Kocaeli, Gaziantep, Kars, Batman, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Antalya, Manisa, Balıkesir, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Osmaniye, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzurum, Kastamonu, Mardin, Uşak, Edirne, Kayseri, Malatya, Ordu, Zonguldak, Düzce, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Muğla, Tokat, Van, Amasya, Aydın, Hatay, Kırşehir, Aksaray, Kırklareli, Muş, Rize, Sivas, Bilecik, Bingöl, Kütahya, Nevşehir, Şırnak, Trabzon, Ağrı, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Iğdır, Karabük, Kilis, Siirt, Sinop, Yalova ve Yozgat olmak üzere 74 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan “MERCEK-11” Operasyonlarında” 749 ruhsatsız tabanca ve 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 821 TABANCA yakalandı.



İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;



İstanbul'da 150 tabanca 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 195 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir’de 59 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 72 şüpheli gözaltına alındı.



Adana’da 58 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 69 şüpheli gözaltına alındı.



Ankara’da 40 tabanca ele geçirildi. 43 şüpheli gözaltına alındı.



Konya'da 34 tabanca ele geçirildi. 55 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum.