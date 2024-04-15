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ensonhaber.com

Güvenlik güçlerimiz suçla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 günlük bayram tatili süresince Mercek-17 operasyonları düzenlendiğini açıkladı.

134 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

Operasyonlar sonucu 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 707 silah ele geçirildi. 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



- İstanbul'da 97 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 134 şüpheli gözaltına alındı.

- Adana'da 38 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 53 şüpheli gözaltına alındı.

- Gaziantep'te 29 tabanca, 7 av tüfeği ele geçirildi. 57 şüpheli gözaltına alındı.

- Ankara'da 29 tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi. 37 şüpheli gözaltına alındı.

- İzmir'de 24 tabanca, 9 av tüfeği ele geçirildi. 42 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



İl jandarma komutanlıklarımız ve il emniyet müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara, İzmir, Samsun, Antalya, Konya, Mersin, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, Aksaray, Kahramanmaraş, Balıkesir, Kocaeli, Kastamonu, Manisa, Ordu, Tekirdağ, Hatay, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Afyonkarahisar, Burdur, Rize, Batman, Çorum, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Muğla, Osmaniye, Sivas, Zonguldak, Düzce, Isparta, Van, Ağrı, Bartın, Trabzon, Yozgat, Adıyaman, Ardahan, Denizli, Hakkari, Kars, Kırklareli, Kilis, Nevşehir, Siirt, Sinop, Tokat, Uşak, Amasya, Bilecik, Bitlis, Bolu, Edirne, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya ve Niğde'de düzenlenen Mercek-17 operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 707 silah ele geçirildi.