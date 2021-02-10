İstanbul'da simit fiyatlarına zam geldi

Yüzde 25 zamlanan sokak simidinin fiyatı 2.5 liraya yükselirken, zam nedeninin un ve susam fiyatlarından kaynaklandığı belirtildi.

İstanbul’da sokak simidinin fiyatı 2.5 liraya yükseldi.

Daha önce 2 liraya satılan 100 gramlık simide, yüzde 25 zam geldi. Simit üreticileri, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden (İSTESOB) gelen tarifeyle yeni fiyata geçtiklerini söyledi.

Geçen yıldan bu yana un fiyatlarında yüzde 50’yi aşkın, susam fiyatlarında ise yüzde 20-25 düzeyinde artış olduğunu dile getiren simit üreticileri, buna elektrik ve su giderlerini de ekledi.

ANKARA VE İZMİR'DE 2 LİRA

İzmir ve Ankara’da 100 gramlık simit de 2 liradan tüketiciye sunuluyor.

1.75 liradan satılan simit yüzde 14 artış ile 2 liraya çıktı. Esnaf odaları, artan maliyetler nedeniyle simitlere zam yapıldığını ifade ediyor.