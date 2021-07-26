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    ABD'den Peşmerge’ye askeri yardım

    Aralarında Humvee türü zırhlı araç, tanker ve askeri kamyonların bulunduğu araçlar, Erbil’de düzenlenen törenle teslim edildi.
    • AA
    • 26.07.2021 - 15:34
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    ABD'den Peşmerge’ye askeri yardım

    ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Erbil'de düzenlenen devir teslim töreniyle, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge Bakanlığına 70 civarında yeni araç verdi.

    Törende sergilenenler arasında Humvee türü zırhlı araç, tanker ve askeri kamyonlar olduğu görüldü.

    Söz konusu yardımın, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin DEAŞ ile mücadele konusunda söylediklerinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

    KAZIMİ, 'İHTİYAÇ YOK' DEMİŞTİ

    ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmek için Washington'a hareket eden Kazımi, dün ABD'li askerlerin Irak'taki varlığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

    Kazımi, Irak güvenlik güçleri ve ordusunun, ülkeyi ABD öncülüğündeki koalisyon askerleri olmadan koruyabilecek durumda olduğunu belirtmişti.

    ABD den Peşmerge’ye askeri yardım #1

    ABD den Peşmerge’ye askeri yardım #2

    ABD den Peşmerge’ye askeri yardım #3

    ABD den Peşmerge’ye askeri yardım #4

    ABD den Peşmerge’ye askeri yardım #5

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